Scomparso da Cosenza: ritrovato in Campania e riaffidato ai familiari La lieta notizia arriva da Capri

Mancava all'appello dallo scorso 2 settembre, quando dalla sua abitazione di piazza Europa a Cosenza, in Calabria aveva fatto perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine grazie ad un piano nazionale di ricerche scomparsi aveva diramato le ricerche in tutta Italia.

I familiari avevano lanciato l’allarme e si erano detti estremamente preoccupati per la sicurezza del loro congiunto. Ma il 42enne, fortunatamente si è presentato egli stesso al commisariato di polizia di Capri.

Gli agenti dopo essersi assicurati del suo stato di salute e aver provveduto alle prime cure necessarie dell’uomo, lo hanno riaffidato alla sorella. Una storia fortunatamente a lieto fine.