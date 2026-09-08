Suore domenicane figlie del santo Rosario di Pompei: anniversario fondazione Celebrare la fedeltà a una storia iniziata nel 1897 e, nello stesso tempo, rinnovare una missione

Si è tenuta in Basilica, la santa messa per il 129° anniversario della fondazione della congregazione delle “Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei”, un appuntamento dal profondo significato: celebrare la fedeltà a una storia iniziata nel 1897 e, nello stesso tempo, rinnovare una missione che continua a mettere al centro la preghiera, l’educazione e il servizio.

A presiedere la santa Messa è stato l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Quattro religiose hanno professato i voti perpetui, Sisilia Gadho, Chau Nguyen Minh, Kim Pham This Thuy, Roshna Kallarakkal.

Nel corso della celebrazione sono stati ricordati anche i Giubilei di Professione di dieci consorelle: Suor Maria Lina Kaloor, Suor Maria Lydia B. Altares, Suor Maria Sofia Badong Gumban; Suor Maria Elisabetta De Feo, Suor Maria Sally E. Acosta, Suor Maria Arlene L. Losare, che hanno celebrato il loro 25° anniversario; Suor Maria Isabella Speciale, che ha celebrato il suo cinquantesimo; Suor Maria Nunziatina Del Gatto, Suor Maria Olga Caliendo e Suor Maria Lidia Sammarco, il loro 60°.

La storia delle religiose di Pompei affonda le sue radici nell’esperienza delle opere sociali volute da Bartolo Longo. Bartolo Longo e la Contessa De Fusco avevano pensato alle suore come vere madri per le bambine orfane accolte nelle strutture del Santuario, affidando loro il compito dell’educazione e dell’istruzione.

L’anniversario è stato anche occasione per guardare al presente e al futuro della storica congregazione.