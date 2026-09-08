Stop McTominay, oggi l'operazione: le ultime sulla data di rientro

Il Napoli si prepara al proprio esordio in Champions League contro l'Arsenal previsto per domani alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, ma dovrà fare a meno - come noto - di Scott McTominay. Il calciatore scozzese dovrà sottoporsi ad un intervento di correzione mediante ablazione (PFA) a causa di una lieve aritmia benigna.
L'intervento si terrà quest'oggi. Il centrocampista ha scelto di operarsi in Inghilterra, in accordo con la società, per risolvere questo problema emerso già durante il Mondiale ed anche contro il Como. Un intervento che mira a risolvere la problematica e a consentire al calciatore di continuare a svolgere in sicurezza la propria attività sportiva.
Stop McTominay, oggi l'operazione: le ultime
Scott McTominay, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, si opererà quest'oggi in Inghilterra. L'iter farmacologico prevede poi 28 giorni di stop a causa dell'uso di anticoagulanti non compatibili con l'idoneità immediata. A spiegarlo è stato lo stesso direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, nel prepartita di Inter-Napoli.
Il centrocampista dovrà quindi osservare 2 settimane di riposo prima di riprendere l'attività sportiva senza contatto. Il rientro è previsto per ottobre.