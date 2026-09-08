Droga: scoperto e interrotto ennesimo giro di stupefacenti

La polizia ha arrestato un 41enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
In particolare, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare nei pressi della stazione della Circumvesuviana, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.
E' stato trovato in possesso di 11 bustine di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi, due acquirenti invece in possesso delle due dosi appena acquistate.
Alla fine l’indagato è stato arrestato, mentre gli acquirenti sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.