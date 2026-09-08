Sversamento illecito di rifiuti e roghi: scoperta una discarica abusiva La polizia denuncia due persone

La polizia nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto allo sversamento illecito di rifiuti, ai roghi e alle condotte illecite, ha individuato un’area adibita a discarica abusiva.

In particolare, gli agenti della sezione polizia stradale di Napoli, nel transitare lungo la SS162, da una posizione sopraelevata hanno notato in lontananza una colonna di fumo e fiamme riconducibile a un possibile rogo.

Grazie all’attività di osservazione e appostamento e all’utilizzo delle coordinate Gps, i poliziotti sono riusciti a localizzare il punto dal quale proveniva il fumo.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno scoperto un’area nella quale erano stati accumulati enormi quantità di rifiuti di varia natura e, al suo interno, una vasca utilizzata per la raccolta e la combustione periodica dei materiali.

Dagli accertamenti eseguiti, gli operatori hanno scoperto che l’area in questione era gestita da due persone appartenenti ad un'impresa. Sono state identificate e denunciate per combustione illecita di rifiuti.