Sicurezza: incontro in prefettura dopo il ferimento di due giovani Controlli rafforzati in alcune aree della città

Si è svolto nella mattinata odierna, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Diverse le tematiche affrontate nel corso della riunione, con particolare riferimento a episodi delittuosi, situazioni di degrado e fenomeni di illegalità verificatisi di recente nel capoluogo.

In particolare, sono stati esaminati due episodi di ferimento: quello di un minore, con arma bianca, nella zona di piazza Vanvitelli, e quello di un diciannovenne, raggiunto da colpi d’arma da fuoco nel quartiere Secondigliano da parte di una persona a bordo di uno scooter.

Al riguardo, prosegue l’impegno delle Forze dell’ordine nelle aree interessate, attraverso attività di prevenzione e repressione dei reati e di ogni forma di illegalità.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione che si registra nelle ore notturne nell’area di piazza Mercato, dove giovanissimi mettono in atto scorribande fino a tarda notte a bordo di motorini, senza rispettare le norme del Codice della Strada e arrecando disturbo alla quiete pubblica.

La situazione è già oggetto di uno specifico piano di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, finalizzato a garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Nel periodo compreso tra gennaio e i primi giorni di settembre dell’anno in corso sono stati svolti dalle Forze dell’ordine appositi servizi nell’area, con il controllo di 926 persone, di cui 44 minori. Sono state denunciate 30 persone e sono stati controllati 365 veicoli, 19 dei quali sottoposti a fermo amministrativo, mentre 128 sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso dei servizi si è inoltre proceduto al sequestro di 62 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, di 3,4 chilogrammi di sostanze stupefacenti, con la segnalazione di tre minori per uso di tali sostanze, di due armi bianche e di 14.308 prodotti non sicuri e/o contraffatti.

Anche la Polizia Locale ha partecipato con proprie pattuglie a 22 giornate del calendario dei servizi interforze nell’area di piazza Mercato. In tali occasioni sono state elevate sanzioni per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, mancata revisione dei veicoli, divieto di fermata e di sosta, violazione della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, violazione delle norme sulla fermata e sosta dei veicoli e mancato uso del casco protettivo.

Ulteriori servizi sono stati effettuati in occasione di eventi speciali, festività e ricorrenze.

La questione della sicurezza nelle aree sensibili del capoluogo è stata quindi oggetto di un focus mirato e di un’approfondita disamina nel corso della riunione odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di programmare ulteriori strategie di contrasto e di presidio del territorio.

Inoltre, allo scopo di affiancare alle iniziative di prevenzione e repressione delle condotte illecite dei minori anche attività di prevenzione sociale, è attivo presso la Prefettura un tavolo di lavoro per la prevenzione della devianza minorile e la promozione del benessere giovanile.

Al tavolo partecipano tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti nell’ambito della prevenzione e del contrasto del disagio minorile.

L’iniziativa si propone di attuare un approccio corresponsabile da parte degli attori coinvolti, valorizzando il patrimonio di esperienze maturato sul territorio per realizzare interventi sempre più concreti a favore dei minori in situazione di disagio, con l’obiettivo di allontanarli dai percorsi di devianza e ridurre le condizioni di emarginazione sociale.