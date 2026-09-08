Giro Giro Napoli, la città raccontata ai bambini: tour gratuiti dal 12 settembre Riparte sabato 12 settembre GIRO GIRO NAPOLI, il progetto culturale dedicato a bambine e bambini

Il 12 settembre torna ad intrattenere i bambini per le strade del capoluogo campano l'iniziativa GIRO GIRO NAPOLI 2026. Percorsi educativi di scoperta del patrimonio, itinerari tematici, laboratori, spettacoli e attività interattive che offriranno ai più giovani occasioni per conoscere e vivere Napoli insieme alle loro famiglie.

Fino al 19 dicembre, ogni sabato, sono in programma diversi appuntamenti gratuiti in musei, luoghi della cultura e siti di interesse storico, artistico e scientifico della città. GIRO GIRO NAPOLI 2026 è un progetto culturale dedicato a bambine e bambini dai 6 anni in su promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole Società Cooperativa ICC

GIRO GIRO NAPOLI: il programma di settembre per i bambini

Il programma di settembre propone percorsi educativi nei luoghi d’arte e cultura, itinerari tematici attraverso la città e laboratori didattici. Gli appuntamenti sono organizzati, salvo eccezioni, in due turni, alle ore 10:30 e alle ore 12:00.

Sabato 12 settembre, accanto all’evento corale al Teatro dei Piccoli, il programma prevede percorsi al MUSAP - Museo Artistico Politecnico e al Palazzo Reale di Napoli. Tornano, inoltre, gli itinerari tematici di “Napoli nel tempo” con il percorso dedicato alla Napoli barocca, che attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi del centro storico: Chiesa del Gesù Nuovo, Guglia dell’Immacolata, Chiesa e Chiostro di Santa Chiara, via Benedetto Croce e Piazza San Domenico Maggiore.

Sabato 19 settembre GIRO GIRO NAPOLI condurrà i piccoli partecipanti alla scoperta del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, del Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina - Villa Floridiana, del Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi e de La Santissima - Community Hub, dove il percorso sarà arricchito da un laboratorio didattico.

Sabato 26 settembre, oltre agli itinerari serali straordinari al Museo di Capodimonte, gli appuntamenti saranno al Museo Jago, a ilCartastorie - Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli e al Museo dello Scudillo (quest’ultimo con turno unico alle ore 10:30 dedicato a bambine e bambini dagli 8 anni in su).

Come si partecipa al Giro Giro Napoli?

Le attività di GIRO GIRO NAPOLI sono dedicate a bambine e bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La partecipazione alle attività e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare è possibile scrivere a girogironapoli@lenuvole.com, indicando l’età dei partecipanti.

Il programma mensile e l’elenco dei 32 siti culturali coinvolti sono disponibili sul sito del Comune di Napoli.