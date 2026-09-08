SSC Napoli, Kit Euro 2026/27: appare un dettaglio rievocativo sulla maglia! Il Napoli ha presentato le Home e Away Authentic 2026/27 per le competizioni europee

Il Napoli si prepara ad esordire in Champions League domani alle 21:00 contro l'Arsenal di Arteta al Maradona. Il club ha presentato il kit che i calciatori indosseranno per le partite europee: le maglie presentate per questa stagione verranno arricchite da alcuni dettagli. Il tema, nell'anno del Centenario, è sempre quello di rievocare la storia del club, come visto anche per la terza maglia.

In particolare, SSCN Kit Euro 2026/27 si arricchisce di una personalizzazione speciale, ispirata a uno stile che appartiene alla Storia del Club. Il font adoperato dal club per il retro delle magliette, infatti, rievoca le maglie storiche della SSC Napoli.

SSCN Kit Euro 2026/27: disponibile da stasera

«Un dettaglio che unisce epoche diverse e accompagna il Napoli nelle nuove notti d’Europa», così il Napoli ha presentato questa personalizzazione. «Ci sono partite che valgono più di novanta minuti. Notti in cui una maglia porta in campo una città, una storia, un’identità».

Il Kit europeo Home&Away è disponibile da questa sera sullo store online del club.