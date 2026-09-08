Champions League, salta la conferenza dell'Arsenal a Napoli: il motivo Arteta non parlerà prima della partita di domani tra Napoli ed Arsenal

Il Napoli esordirà nella nuova edizione della Champions League domani alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona contro l'Arsenal. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa, secondo quanto rivelato dallo stesso allenatore. «Non ci saranno McTominay, che come sapete stamattina è stato operato, e anche Anguissa che stamattina aveva un problema all'adduttore», ha dichiarato.

In conferenza stampa, infatti, oggi alle 17:00 hanno parlato il tecnico del Napoli ed il capitano Giovanni Di Lorenzo. «Cuore, cattiveria e coraggio: serve un po' di tutto. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto la Premier League e che è arrivata in finale lo scorso anno in questa competizione. Una partita difficile, ma anche stimolante per capire il nostro livello. Vogliamo fare meglio dello scorso anno», ha detto il difensore.

Napoli-Arsenal: salta la conferenza di Arteta

L'Arsenal, però, non ha svolto le consuete conferenze stampa, in programma per questa sera alle 19:15. Arteta, quindi, non ha parlato in vista della gara di domani contro il Napoli. Questa mattina alle 11:00 (Local Time) l'Arsenal si è allenato presso l'Arsenal FC Training Centre / Bell Lane, London Colney, Hertfordshire, England. AL2 1DE.

Le conferenze stampa non hanno avuto luogo a causa di un fortissimo ritardo del volo. Motivo per cui l'allenatore ed il calciatore non sono in grado di arrivare allo stadio entro la fascia oraria prevista dalla UEFA.