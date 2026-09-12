Roccarainola: arma da guerra nell'abitazione del detenuto ai domiciliari,

Secondo il tribunale di sorveglianza, la misura dei domiciliari applicata ad un 33enne di Roccarainola sarebbe stata inadeguata.
Questo per le violazioni al provvedimento, rilevate dai carabinieri della stazione locale durante i controlli presso la sua abitazione. I giudici gli hanno così imposto il carcere.
Durante la notifica della misura, i militari hanno perquisito l’abitazione del detenuto, con la preziosa collaborazione di due unità cinofile del nucleo di Sarno.
In casa 130 grammi di hashish, una pistola mauser mod. 712 cal. 7,63, in grado di sparare a raffica e ritenuta arma da guerra.
E ancora, 22 munizioni calibro 7,65, materiale per il confezionamento delle dosi. Il 33enne, già destinato al carcere di Secondigliano, dovrà rispondere anche di detenzione illegale di armi e di droga a fini di spaccio.