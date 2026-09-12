Incendio Taverna del Re-Giugliano: ecco un nuovo bollettino dell'Arpac

Sono disponibili i risultati del terzo ciclo di monitoraggio delle diossine, effettuato nei pressi del sito di deposito di rifiuti stoccati in balle di Taverna del Re a Giugliano, in seguito all’incendio divampato lo scorso 6 settembre.
I risultati evidenziano una sommatoria di concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria pari a 0,038 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,15 pg/Nm3 I-TEQ, fonte: Lai, Germania).
Il risultato si riferisce al campionamento effettuato dal 10 all’11 settembre.