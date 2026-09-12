Casoria: inveisce contro i poliziotti e viene arrestato In manette un 36enne napoletano per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 36enne napoletano per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare, gli agenti del commissariato Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sannitica a Casoria hanno notato il predetto nei pressi di un esercizio commerciale che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento ostile e durante le fasi dell’identificazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità iniziando ad inveire contro di loro, finché non è stato bloccato.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo ha proseguito nella sua condotta minacciosa, tentando di aggredire gli operatori.

Inoltre, il 36enne è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di sostanza stupefacente e pertanto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.