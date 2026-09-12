Casoria: inveisce contro i poliziotti e viene arrestato

In manette un 36enne napoletano per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

casoria inveisce contro i poliziotti e viene arrestato

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo ha proseguito nella sua condotta minacciosa, tentando di aggredire gli operatori...

Casoria.  

 

 

La polizia ha arrestato un 36enne napoletano per  resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare, gli agenti del commissariato Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sannitica a Casoria hanno notato il predetto nei pressi di un esercizio commerciale che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento ostile e durante le fasi dell’identificazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità iniziando ad inveire contro di loro, finché non è stato bloccato.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo ha proseguito nella sua condotta minacciosa, tentando di aggredire gli operatori.

Inoltre, il 36enne è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di sostanza stupefacente e pertanto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

 

 

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