Vicenza-Juve Stabia 1-1: a Corazza risponde Di Nardo su rigore Quattro punti sul campo, due in classifica per le vespe dopo quattro turni

Finale di 1-1 al "Menti di Vicenza: Juve Stabia chiamata a respingere il primo tentativo dei padroni di casa. Sandon centra Merkaj e palla sul fondo. I gialloblu piazzano la prima vera soluzione offensiva con Patané e dall’altra parte c’è il colpo di testa di Brighenti sul cross di Zonta. Brivido per i tifosi stabiesi, anche sulla giocata di Merkaj, Boer chiude in angolo per un primo tempo da reti bianche. La Juve Stabia accelera nella ripresa: la conclusione di Karic trova la respinta centrale di Gagno, ma il Vicenza replica con il colpo del vantaggio. Ottimo lavoro di Merkaj, che serve al centro Corazza: una leggera deviazione complica ulteriormente l’intervento a Boer che viene superato al 52’. Veneti avanti, ma la Juve Stabia va di impatto alla ricerca immediata del pari. Gagno si supera prima su Karic, poi su Patané e Pierobon in pochi secondi.

VAR sul primo rigore, poi Di Nardo dagli undici metri

L’estremo difensore del Vicenza chiude ancora su Patané. Gli ingressi di Artioli e Sibilli generano ulteriore pressione gialloblu e arriva il fischio di Abisso per un penalty: per l’arbitro è calcio di rigore, ma il fischietto siciliano viene richiamato al VAR, nessun contatto tra Karic e Carraro. Niente rigore, Vicenza che sfiora il raddoppio poco dopo, ma arriva di nuovo un fischio per gli undici metri. Corazza su Maistro, nessun dubbio per Abisso e conferma al VAR: Di Nardo al 78’ spiazza Gagno per l’1-1. Finale con il tentativo di Battistella e con la carica di De Giorgio. Quattro punti sul campo, due in classifica per la Juve Stabia dopo la gara con il Vicenza.