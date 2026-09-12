Movida sotto tiro al Vomero: la polizia non concede sconti Week end di controlli a Napoli

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato, e nello specifico del commissariato Vomero, San Carlo Arena unitamente ai militari della guardia di finanza, a personale della polizia locale, con il supporto di personale dell’Asl Napoli hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 42 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, controllato 6 veicoli e contestato 13 violazioni del codice della strada con l’adozione di 2 provvedimenti di fermo amministrativo.

Ancora, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato 9 esercizi commerciali; per alcuni di essi sono state riscontrate 13 violazioni significative mentre 2 di essi sono stati sanzionati rispettivamente per mancata verifica periodica del registratore di cassa e per mancata manutenzione del misuratore fiscale e omessa installazione del registratore telematico.