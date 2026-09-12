Movida sotto tiro al Vomero: la polizia non concede sconti

Week end di controlli a Napoli

movida sotto tiro al vomero la polizia non concede sconti

Il bilancio

Napoli.  

 

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato, e nello specifico del commissariato Vomero, San Carlo Arena unitamente ai militari della guardia di finanza, a personale della polizia locale, con il supporto di personale dell’Asl Napoli hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 42 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, controllato 6 veicoli e contestato 13 violazioni del codice della strada con l’adozione di 2 provvedimenti di fermo amministrativo.

Ancora, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato 9 esercizi commerciali; per alcuni di essi sono state riscontrate 13 violazioni significative mentre 2 di essi sono stati sanzionati rispettivamente per mancata verifica periodica del registratore di cassa e per mancata manutenzione del misuratore fiscale e omessa installazione del registratore telematico.

 

 

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