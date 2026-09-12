Napoli: evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato Deve rispondere di evasione e false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 32enne per evasione e false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale.

Gli agenti della VI sezione della squadra mobile e del reparto prevenzione crimine, nel transitare in Piazza Garibaldi, hanno controllato l'uomo.

Il 32enne ha fornito delle generalità che, a seguito degli accertamenti sono risultate essere false. Inoltre, i poliziotti hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.