Continuità Savoia: pari interno con il Crotone Zunno su rigore risponde all'iniziale vantaggio oplontino di Meola

Il Savoia pareggia 1-1 con il Crotone e dà continuità al percorso di crescita mostrato nelle ultime settimane. Ai bianchi resta il rimpianto di essere stati acciuffati a cinque dallo scadere. I bianchi passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di Meola: il centrocampista si libera di due avversari e spedisce la palla all'angolino. Prima dell'intervallo la squadra di casa ha anche la palla del raddoppio ma Merelli salva in uscita disperata su Yeboah. Nel secondo tempo il Crotone costruisce qualcosa in più. E a cinque dalla fine trova il pari con un rigore di Zunno. Nel finale i calabresi hanno anche la palla del possibile 2-1 ma il pallonetto di Tordini sbatte sul palo e torna in campo.

SAVOIA-CROTONE 1-1

Reti: 24’ Meola, 85’ Zunno (rig.),

Savoia (3-4-1-2): Leonardo - Portanova, Noce, Cozzoli - Iob (64’ Zoboletti), Tumbarello, Alfieri, Martina (64’ Fabriani) - Meola (76’ Riccardi) - Nepi (96 Polizzi), Yeboah (76’ Scotti). A disposizione: Bethers, Albanese, Patrignani, Fiasco, Gemello, Ferrara, Mormile. Allenatore: Formisano.

Crotone (4-3-3): Merelli - Veltri (46’ Andreoni), Armini, Tanco, Groppelli - Ruggiero (46’ Brignola), Rodriguez (79’ Russo D.), Barcella - Crapisto (74’ Grosso), Musso (64’ Tordini), Zunno. A disposizione: Martino, Lucano, Russo L., Stauciuc, Delgado Torres, Feola, Guerra, Bashi. Allenatore: Greco.

Arbitro: Dini di Città Di Castello.

Note. Ammoniti: Iob, Portanova, Greco (all. Crotone), Tumbarello, Rodriguez, Zoboletti, Andreoni. Angoli: 3-5. Recupero: 6’ pt, 8’ st.