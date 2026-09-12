Il Sorrento cala il poker, battuto anche il Picerno e primato solitario I costieri vincono lo scontro diretto: decisiva la rete di Cargnelutti

Non si ferma più il Sorrento di Vincenzo Maiuri che si aggiudica anche lo scontro al vertice con il Picerno (altra rivelazione del girone) e vola al comando solitario del girone C di serie C. Quarta vittoria consecutiva per i costieri che confermano l'ottimo momento di forma mostrato in avvio di stagione. Al "Curcio" di Picerno, dove i rossoneri giocano le proprie gare casalinghe, basta un gol di Cargnelutti per regalare primato e tre punti al Sorrento. Il difensore, dopo aver deciso il derby di Salerno e aver siglato un gol bellissimo contro il Giugliano, si conferma l'uomo in più per i costieri, sempre più rivelazione di questo avvio di campionato di terza serie. Nonostante le cessioni eccellenti avvenute in estate (via i bomber D'Ursi e Sabbatani), la società rossonera è riuscita a costruire una squadra di grande valore che, guidata dall'esperto Maiuri, sta sorprendendo tutti per qualità di gioco e personalità.