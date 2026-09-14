Orrore nel napoletano: sequestrata, picchiata e violentata al buio in cantina L'indagato avrebbe adescato la ragazza tramite un noto social network

Ha adescato una ragazza su un social network, poi le ha dato appuntamento in una cantina buia e isolata e l'ha violentata. Una storia orribile che arriva dal napoletano e che vede come vittima una donna poco più che ventenne.

L'indagine

I carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura della repubblica, hanno proceduto all'arresto di un giovane di 26 anni residente a Castellammare di Stabia.

L'accusa nei suoi confronti

L'indagato è gravemente indiziato dei delitti di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati commessi nella notte tra il 2 e il 3 agosto 2026 ai danni di una giovane ragazza poco più che maggiorenne.

Le indagini, coordinate dalla pocura e condotte tempestivamente dall'arma dei carabinieri, sono scaturite dalla denuncia-querela presentata dalla giovane vittima nei giorni successivi al fatto criminoso.

L'orrore

Alla luce delle indagini svolte, l'indagato avrebbe adescato la ragazza tramite un noto social network per poi successivamente attirarla con l'inganno presso la sua cantina buia ed isolata, Sita in un condominio al Corso Alcide De Gasperi di Castellammare di Stabia.

All'interno del locale, dopo aver sbarrato l'unica porta d'ingresso con un pesante termosifone e aver sottratto il telefono cellulare alla vittima, il ragazzo avrebbe privato la giovane della libertà personale per diverse ore.

Nonostante il fermo dissenso, le suppliche e i tentativi di difesa della vittima, l'indagato avrebbe costretto la stessa a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte ed all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla.

Il riscontro nei referti medici

La ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, oltre ad essere stata ritenuta chiara, dettagliata e pienamente coerente, avrebbe trovato anche preciso riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone informate sui fatti con le quali la vittima si era confidata nell'immediatezza dell'evento.

Il giudice per le indagini preliminari, nel disporre la misura cautelare, ha evidenziato l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso e il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie.

La misura cautelare applicata è suscettibile di essere impugnata dinanzi al Tribunale del riesame, il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, l'indagato non potrà essere considerato colpevole sino a quando non sarà intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna