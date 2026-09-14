Non si ferma all'alt della polizia: inseguito, raggiunto e arrestato E' accaduto in via Foria a Napoli

La polizia ha arrestato un 59enne, per fuga pericolosa, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, i falchi della squadra mobile, hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver impattato contro dei tavoli di un’attività di ristorazione ed aver investito un operatore nel tentativo di darsi alla fuga, è stato bloccato con non poche difficoltà.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti gli agenti hanno riscontrato he lo scooter sul quale viaggiava il 59enne era provento di furto.