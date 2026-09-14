Infortunati Napoli: per Firenze Allegri potrebbe riavere Anguissa Dopo la sosta ritroverà Marianucci e Meret

La vittoria arrivata contro il Bologna ha rappresentato ben più di tre punti per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il successo contro i felsinei ha interrotto una preoccupante striscia negativa di tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, restituendo morale e serenità a un ambiente scosso.

Smaltita la sbornia della vittoria, testa bassa e lavoro. La priorità dello staff tecnico, in queste ore, è quella di svuotare il più possibile l'affollata infermeria per affrontare con un organico più completo i prossimi, impegnativi impegni.

Verso Firenze: Anguissa prova il recupero lampo

Il primo obiettivo nel mirino è la difficile trasferta di domenica prossima allo stadio "Franchi" contro la Fiorentina. Per la sfida contro i viola, Allegri spera di poter contare nuovamente su Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese è l'unico tra i lungodegenti ad avere chance concrete di tornare a disposizione per la prossima giornata di campionato. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma filtra ottimismo sulla sua presenza almeno in panchina.

Obiettivo sosta: Meret e Marianucci puntano il Frosinone

Discorso diverso, invece, per il resto degli indisponibili. Per rivedere in campo gli altri infortunati bisognerà necessariamente guardare oltre la prima sosta della stagione, prevista per fine settembre/inizio ottobre per gli impegni delle nazionali.

Il mirino dello staff medico è puntato sulla gara casalinga del 10 ottobre contro il Frosinone, che si disputerà allo stadio "Maradona" al rientro dalla pausa. Per quella data, Allegri dovrebbe poter riabbracciare due pedine importanti: Alex Meret e Luca Marianucci.

Il difensore è fermo ai box dall'amichevole precampionato contro il Celta Vigo, disputata a Castel di Sangro, a causa di una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Meret invece si è fermato per una lesione di basso grado all'adduttore nella gara contro l'Arsenal. Il loro recupero procede secondo i piani e, dopo la sosta di circa venti giorni, saranno pronti a tornare a disposizione.

Più lunghi i tempi per Alisson Santos (rientrerà presumibilmente per la gara contro il Venezia) e per Scott McTominay.