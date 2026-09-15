Droga nella pochette: carabinieri arrestano un 39enne E' successo a Sorrento

I carabinieri della dompagnia di Sorrento hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Il 39enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, era autorizzato ad uscire per recarsi a lavoro. È proprio durante questo tragitto che viene controllato dai carabinieri.

Sono da poco trascorse le otto e le strade della costiera sorrentina si iniziano ad affollare. Nel traffico anche una gazzella dei carabinieri che nota un’auto con a bordo tre persone. Il 39enne è seduto dietro, i suoi movimenti non convincono. Vanno controllati.

Alle porte di Sorrento gli intimano l’alt. La macchina si ferma e i tre scendono. Il 39enne lancia una pochette sotto l’auto nel vano tentativo di occultarla. I carabinieri notano tutti. Recuperano la borsa. All’interno: un panetto di hashish da 94 grammi, un altro panetto di hashish da 53 grammi, 65 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Addosso altri 3 grammi di hashish e 340 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.