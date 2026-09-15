IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A lezione di garra

Il Napoli gioca un primo tempo orribile contro il Bologna al Maradona, per quanto contrassegnato da tre nitide occasioni da gol con Vergara, De Bruyne e Hojlund, ma anche da uno scampato pericolo per una rete felsinea in fuorigioco millimetrico, per quanto giunta da una punizione invertita dal modesto arbitro Kevin Bonacina.
Nel secondo tempo gli azzurri giocano a calcio, grazie anche alle uscite di un modesto Matteo Politano e di un Antonio Vergara decisamente fuori posizione, ma soprattutto in virtù dell'ingresso di un sempre più sorprendente Costantino Favasuli.
Terzino o ala che sia, alla fine dà una lezione di garra a tutti.