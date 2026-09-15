Duomo di Napoli, visite serali e gratuite per una settimana: come prenotarsi? Due appuntamenti al giorno per una settimana per scoprire il Duomo di Napoli in una nuova atmosfera

Il Duomo di Napoli apre le sue porte in un'atmosfera inedita per una settimana. Due visite serali al giorno dal 20 settembre fino al 26, grazie all'evento Duomo Trésor, che si inserisce nel cammino del MUDD – Museo Diocesano Diffuso. Un viaggio nella memoria e nella bellezza che raccontano la storia di Napoli in occasione dell’Ottavario di San Gennaro.

Gli appuntamenti saranno due al giorno: uno alle 20:00 ed uno alle 21:00 e sarà possibile scoprire tre tesori esposti insieme dopo 400 anni: la Croce di San Leonzio, i reliquiari del sangue e del capo di San Gennaro nel Duomo di Napoli.

Duomo Trésor: visite serati e gratuite

Il Duomo di Napoli apre le sue porte a un’esperienza serale straordinaria. Oltre all'esposizione dei tre tesori, sarà riaperta al pubblico, per l’occasione, la Cappella del Tesoro Vecchio. La visita ha una durata di 50 minuti ed è totalmente gratuita: per partecipare, però, è necessaria la prenotazione.

In caso di ritardo non è garantito l’accesso, quindi l'organizzazione consiglia di anticiparsi di 15 minuti rispetto alla prenotazione. Per prenotarsi bisogna cliccare sul seguente link: https://manita.regiondo.it/duomo-tresor-344480 e verificare la disponibilità delle date.