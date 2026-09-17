Rapina a mano armata a Napoli: terrore in un centro commerciale Malvivente minaccia e aggredisce dipendente facendosi consegnare i preziosi in cassaforte

La polizia ha arrestato un 47enne per rapina aggravata. Gli agenti del commissariato Scampia e della locale squadra mobile, sono intervenuti in un centro commerciale a Miano per la segnalazione di una rapina in un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una dipendente dell’esercizio commerciale la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo era entrato all’interno del negozio e, dopo averla aggredita fisicamente e minacciata con una pistola, si era fatto consegnare i preziosi contenuti all’interno della cassaforte per poi darsi alla fuga.

Gli operatori, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione e lo hanno tratto in arresto.