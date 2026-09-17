San Pietro a Patierno, sorpreso a cedere droga: manette per un 28enne Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli

Un 28enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti del commissariato Secondigliano, a seguito di una segnalazione YouPol, inerente ad un’attività di spaccio presso una villa comunale a San Pietro a Patierno, hanno notato il prevenuto che, dopo essersi avvicinato ad un palo di ferro ed aver prelevato un involucro nascosto tra i rami di un albero, lo ha consegnato ad alcuni acquirenti in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l'uomo, trovandolo in possesso di 65 euro; inoltre, tra i rami sono stati rinvenuti 58 involucri di hashish del peso complessivo di 110 grammi e 7 bustine di marijuana del peso di circa 8 grammi.

Ancora, gli agenti hanno bloccato anche uno degli acquirenti che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.