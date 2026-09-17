Casalnuovo di Napoli: sorpreso con la droga e arrestato I controlli degli agenti del commissariato di Acerra

La polizia ha arrestato un 39enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Acerra, hanno notato un andirivieni di persone che si dirigevano all’interno di un’abitazione a Casalnuovo di Napoli.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno controllato due di essi, trovandoli in possesso di sostanza stupefacente appena acquistata.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’appartamento in questione, dove hanno sorpreso il 39enne in possesso di 20 stecche di hashish del peso di 75 grammi, 34 bustine di marijuana del peso di 30 grammi e 265 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, alla fine, è stato arrestato mentre i due acquirenti sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.