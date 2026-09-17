Minaccia e aggredisce una guardia giurata: 50enne arrestato dalla polizia E' successo a Castellammare di Stabia

La polizia ha arrestato un 50enne per lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza ad un incaricato di pubblico servizio nell’atto dell’adempimento delle proprie funzioni.

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una guardia giurata da parte di alcuni familiari di un paziente.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che, indicando il 50 enne, ha raccontato che l’uomo lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente.