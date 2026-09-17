Incendio in un istituto scolastico a Nola: paura per bambini e insegnanti Il rapido intervento della polizia ha scongiurato il peggio

La polizia stradale a Nola, ha notato un’estesa nube di fumo e delle fiamme provenire dalla parte posteriore di un istituto scolastico di Nola, confinante con la sede del distaccamento.

Considerata la presenza di minori e personale scolastico all’interno dell’istituto, un poliziotto ha prelevato un estintore in dotazione agli uffici e ha raggiunto rapidamente l’ingresso principale della struttura.

Una volta all’interno, gli agenti, con la collaborazione delle insegnanti, hanno avviato tempestivamente le operazioni di evacuazione dell’edificio, dando priorità ai bambini presenti nelle aule ubicate al piano terra e maggiormente esposte all’incendio.

Gli alunni, le insegnanti e gli operatori scolastici sono stati accompagnati all’esterno e sono stati radunati in una zona sicura, sufficientemente distante dalle fiamme e non interessata dai fumi prodotti dalla combustione.

Dopo essersi accertati dell’avvenuta evacuazione degli ambienti maggiormente esposti, gli operatori hanno tentato di contenere il rogo mediante l’estintore.

Contestualmente, un altro appartenente alla polizia stradale è intervenuto dalla sede del distaccamento, utilizzando un ulteriore estintore attraverso la ringhiera che delimitava le due strutture.

L’azione tempestiva del personale della polizia ha consentito di contenere e domare le fiamme, impedendone l’ulteriore propagazione.

L’intervento ha assunto particolare rilevanza in quanto l’incendio si è sviluppato in prossimità di una caldaia alimentata a gas, di un quadro elettrico e del motore esterno dell’impianto di climatizzazione, con il concreto rischio di conseguenze più gravi per gli occupanti e per la struttura.

In quei frangenti, è stato richiesto l’intervento di personale dei vigili del fuoco. Il personale, giunto poco dopo, ha effettuato le operazioni di bonifica, verifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Al momento dell’incendio si sono trovati all’interno dell’istituto 43 bambini, di età compresa tra uno e cinque anni, e nove tra insegnanti e operatori scolastici. Nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze fisiche né ha manifestato sintomi riconducibili all’inalazione dei fumi.

Dai primi accertamenti è emerso che le fiamme hanno interessato un telo in materiale plastico collocato sopra una panchina in ferro, nonché alcuni sgabelli in plastica e legno presenti nella medesima area.

Il pronto intervento della polizia ha consentito, quindi, di evacuare rapidamente tutti i minori e il personale scolastico e di contenere il rogo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, evitando che le fiamme raggiungessero gli impianti adiacenti e i locali dell’istituto.