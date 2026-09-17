Arzano: sorpreso con oltre 3 kg di droga e arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 45enne

La polizia ha arrestato un 45enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Salvatore D’Amato ad Arzano, hanno controllato l'uomo, trovandolo in possesso di un borsone contenente 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 3kg.

Gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in uso al 45enne, dove, con il supporto di un’unità cinofila della guardia di finanza, hanno rinvenuto due coltelli da cucina intrisi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 67.000 euro.