Napoli, piazza Garibaldi: la polizia esegue quattro provvedimenti di espulsione

Lotta al fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

napoli piazza garibaldi la polizia esegue quattro provvedimenti di espulsione

Controlli disposti dalla questura di Napoli

Napoli.  

 

La questura di Napoli ha effettuato, nella zona di piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe, un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dei reati predatori.

In particolare, nel corso del servizio, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno dato esecuzione a quattro provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto di Napoli nei confronti di quattro persone irregolari sul territorio nazionale.

All’avvenuta convalida dei provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria competente, i quattro sono stati accompagnati nei rispettivi Stati di appartenenza.

Ultime Notizie