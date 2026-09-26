Napoli, piazza Garibaldi: la polizia esegue quattro provvedimenti di espulsione

La questura di Napoli ha effettuato, nella zona di piazza Garibaldi e nelle aree limitrofe, un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dei reati predatori.
In particolare, nel corso del servizio, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno dato esecuzione a quattro provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto di Napoli nei confronti di quattro persone irregolari sul territorio nazionale.
All’avvenuta convalida dei provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria competente, i quattro sono stati accompagnati nei rispettivi Stati di appartenenza.