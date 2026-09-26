Scampia: nuovo spazio dedicato alla musica, incontro e attività sociali Dedicato alla memoria di Domenico Pizzuti, conosciuto come Padre Mimì,

Un nuovo spazio dedicato alla musica, all’incontro e alle attività sociali arriva nella comunità di Napoli. È lo ‘Scampia Music Box’, nato dalla riconversione del modulo sperimentale MyMode, concepito dal Gruppo Magnanimi con il supporto di Rockwool Italia e Isopan, grazie al coinvolgimento del Politecnico di Milano, e donato alla Chiesa di Santa Maria della Speranza.

L’iniziativa rappresenta l’esito di un percorso di collaborazione che mette innovazione, progettazione e competenze tecniche al servizio di un territorio quotidianamente impegnato nella costruzione di occasioni di inclusione e partecipazione.

Lo Scampia Music Box è stato dedicato alla memoria di Domenico Pizzuti, conosciuto come Padre Mimì, che per primo si è occupato dei bisogni educativi dei più piccoli del quartiere. Gesuita, sociologo, scrittore e attivista, scomparso di recente, è stato per oltre vent'anni punto di riferimento fondamentale per la comunità di Scampia.

Grazie alla sua struttura insonorizzata, il nuovo spazio inaugurato a Scampia diventerà un centro musicale nel quale verranno organizzati corsi di chitarra e flauto, oltre a ospitare una sala di registrazione e campionamento audio.

Nello Scampia Music Box troverà spazio anche un centro di ascolto psicologico per il supporto alle situazioni di fragilità. Si candida, quindi, a diventare un nuovo punto di riferimento e aggregazione per i giovani di Scampia, sulla scia di quell’insegnamento e quella cura professati e praticati da Padre Mimì nella sua esperienza terrena.

Lo Scampia Music Box nasce dalla riconversione di MyMode, il modulo in lana di roccia ROCKWOOL Italia con finitura Rockpanel e pannelli sandwich Isopan realizzato da Gruppo Magnanimi e destinato - nella sua prima fase - alle esposizioni nelle fiere di settore. Progettato come esempio di soluzione costruttiva innovativa e modulare, MyMode è stato poi adattato con il supporto del Politecnico di Milano a una nuova funzione sociale. Il ‘cubo’ è stato modificato aggiungendo due porte vetrate e interni rinnovati con un pavimento in gomma naturale e un soffitto fonoassorbente appositamente progettato; la copertura con pannelli fotovoltaici integrati, lo rende inoltre energeticamente indipendente.

Il modulo trova oggi una nuova collocazione nel cuore di Scampia, accanto alla Chiesa di Santa Maria della Speranza, dove la musica e le attività condivise possono contribuire alla crescita personale, alla socialità e alla creazione di nuove opportunità.

La donazione testimonia la possibilità di creare un legame concreto tra università, impresa, Chiesa e territorio. Alla realizzazione e trasformazione del progetto hanno infatti collaborato - oltre a Rockwoool Italia, Politecnico di Milano, Gruppo Magnanimi e ISOPAN - anche Pentastudio, Artigo, Cooperativa Officina dei Talenti e VeluxLab.

“’Scampia Music Box’ - ha scritto il Cardinale Domenco Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli in una lettera di ringraziamento - sarà uno scrigno prezioso ove coltivare il talento dei più piccoli e dove un seme di belezza architettonica potrà servire come regalo a chiunque ne faccia esperienza, per curare questo luogo spesso ferito ma ricco di volontà di cambiamento e fiducioso nella speranza di un avvenire migliore”.

“Con lo Scampia Music Box, un modulo nato come progetto sperimentale trova una nuova destinazione e assume un valore concreto per la comunità. È un piccolo spazio che può offrire molto alla comunità di Scampia, nella consapevolezza che la bellezza, la cultura e l’educazione siano gli strumenti migliori per raggiungere questi obiettivi, anche in luoghi ritenuti difficili, ma ricchi di umanità e dignità” – ha commentato Marco Imperadori, professore ordinario del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano.