Napoli: progetto di ricerca internazionale promosso da Leone Melillo Apprezzato in Cina con eco internazionale: alta ricerca accademica e coinvolgimento della comunità

Nelle scorse ore, in piazza Dante, a Napoli, in occasione della manifestazione scientifica organizzata dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope d'intesa con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, si è tenuto un incontro accademico di rilievo internazionale che ha visto la partecipazione del professore Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli Parthenope - Università di Buenos Aires), del professore Davide Ciuna (Università di Buenos Aires) e della professoressa Josephine Napoli (Università di Tolosa).

Forte apprezzamento dalle istituzioni universitarie cinesi

Durante l'incontro è stato presentato e proposto un importante progetto di ricerca internazionale che vede impegnato il professore Leone Melillo in stretta collaborazione con le Università di Buenos Aires e di Tolosa e che interesserà la Cina. Il progetto ha già riscosso notevole eco internazionale, testimoniato da una serie di servizi giornalistici cinesi e da un forte apprezzamento manifestato da parte delle istituzioni universitarie cinesi. L'evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico. I cittadini e i presenti hanno avuto l'opportunità di interagire attivamente grazie a momenti di riflessione interattiva e quiz tematici proposti dai docenti. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata per la sua capacità di coniugare l'alta ricerca accademica con il coinvolgimento della comunità".