Terra dei fuochi: sequestro di rifiuti pronti per essere abbandonati Due denunce da parte della polizia locale

La polizia locale della città di Afragola diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli, continua senza sosta le attività di controllo finalizzate a reprimere i reati di carattere ambientale che alimentano il fenomeno della terra dei fuochi.

Per tali importanti attiviità a tutela della salute dei cittadini il comandante Piricelli ha disposto personale in abiti civili e con auto e moto civetta per pattugliare il territorio.

Durante le attività di ispezione e controllo gli agenti hanno notato in orari diversi due autovetture che in modo sospetto giravano per la città.

Dall’ispezione i due veicoli sono risultati trasportare numerosi bustoni contenenti rifiuti di vario genere, pronti per essere smaltiti in modo illegale sul territorio, previo abbadono nelle zone di perifieria il tutto in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale.

Dopo gli accertamenti di rito i veicoli sono stati sequestrati ed i titolari denunciati all'autorità giudiziaria.