America’s Cup: 900mila presenze per 225 milioni di fatturato indotto Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania: “Week-end straordinario per Napoli

Boom di turisti e di fatturato per le imprese del turismo e della ristorazione a Napoli in virtù delle Regate Preliminari dell’America’s Cup in programma sino a domani.

Le stime del centro studi di Confesercenti Campania sono di 80mila presenze giornaliere per un totale di 320mila visitatori cosiddetti “alto-spendenti”.

“Lo straordinario evento sportivo della Louis Vuitton Cup- commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania- mette Napoli al centro delle attenzioni mondiali. I 320mila turisti, secondo le nostre stime, spenderanno mediamente 230 euro al giorno per il soggiorno, orientandosi prevalentemente su hotel a 4 e 5 stelle. In tal senso, fra le tre e le quattro notti la sola spesa alberghiera oscilla tra i 60 e i 73 milioni di euro. A questi si aggiunge l'impatto sul settore della ristorazione, con una spesa media serale di 100 euro a persona, per un totale di circa 32 milioni di euro. Complessivamente, tra appassionati, addetti ai lavori e aziende collegate al mondo della vela, l'indotto generato e investito a Napoli nei 15-20 giorni di presenza sul territorio è di circa 124 milioni di euro”.

Un primo assaggio dell’evento sportivo ma anche della ricaduta sulla città, dunque, ma non è finita qui. In questo ultimo week-end di settembre Napoli si conferma tra le mete preferite per il turismo italiano ed europeo con 600mila presenze previste, con un ulteriore fatturato di oltre 100 milioni di euro.

“In totale, dal 24 al 27 settembre, la nostra città e il nostro territorio accoglieranno circa 920.000, oltre agli 80.000 appassionati e addetti ai lavori direttamente coinvolti dall'evento.

Il fatturato complessivo – spiega Schiavo - immesso nelle casse delle nostre attività locali in questi giorni, considerando anche i comparti di commercio, servizi e moda, ammonta a 225 milioni di euro. Indotto che va ad alimentare l'economia sana del nostro territorio”.

Il presidente di Confesercenti Campania, che è anche vicepresidente Nazionale con delega alle politiche del Mezzogiorno, sottolinea l’ulteriore effetto positivo su Napoli dell’America's Cup, ovvero la vetrina globale che offre alla città: circa 75 milioni di persone (e 20 paesi collegati), come recita lo studio Deloitte, saranno collegate da tutto il mondo per guardare le meraviglie di Napoli e del Golfo.

“Si tratta di una visibilità unica per Napoli, che – dichiara Vincenzo Schiavo - può dimostrare e offrire, oltre alle millenarie bellezze, anche la capacità organizzativa, i servizi, la tecnologia e l’accoglienza. Un modo per far crescere ulteriormente il turismo, uno spot naturale per attrarre nuovi o ulteriori visitatori. Del resto questa è la vera immagine di Napoli, non quella che è stata raccontata per anni”.