Controlli della polizia nei "Quartieri Spagnoli": ecco il bilancio

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai Quartieri Spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.
Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 187 persone, di cui 58 con precedenti di polizia, e controllato 49 veicoli. sono state, altresì, contestate 2 violazioni del codice della strada.