Controlli della polizia nei "Quartieri Spagnoli": ecco il bilancio Servizi straordinari disposto dalla questura di Napoli

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai Quartieri Spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 187 persone, di cui 58 con precedenti di polizia, e controllato 49 veicoli. sono state, altresì, contestate 2 violazioni del codice della strada.