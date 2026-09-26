Parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro per la sosta: arrestato E' successo a Napoli, in piazza Cavour

La polizia ha arrestato un 27enne, per tentata estorsione. Lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato Decumani, sono intervenuti in via Santa Maria di Costantinopoli per la segnalazione di un parcheggiatore abusivo molesto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale, ha raccontato che, poco prima, dopo aver parcheggiato la propria vettura, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, aveva cominciato ad inveire contro di lui, colpendo l’autovettura con calci e con un oggetto metallico.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato e bloccato l'uomo in Vico Sant’Aniello a Caponapoli trovandolo in possesso di un paio di forbici.