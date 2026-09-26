Trovato in possesso di un coltello di 18 centimetri: denunciato

Controlli dei carabinieri della compagnia di Marano

trovato in possesso di un coltello di 18 centimetri denunciato

Tre denunce dei carabinieri

Napoli.  

Controlli dei carabinieri della compagnia di Marano. Ad essere interessati, i comuni di Marano e Villaricca.

Il bilancio conta 59 persone identificate, 36 veicoli controllati, 14 sanzioni al codice della strada elevate e una persona segnata alla Prefettura per uso personale di droga. 3 le persone denunciate.

Un 37enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello di 18 centimetri. È stato anche segnalato all’autorità di pubblica sicurezza per il foglio di via dal comune di Villaricca.

Un 36enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso 21 grammi circa di hashish pronti per essere venduti.

Stesso destino per un 44enne, è stato trovato alla guida del suo motoveicolo sprovvisto di patente di guida. Era recidivo nel biennio.

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