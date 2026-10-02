Evade dai domiciliari e viene sorpreso con la droga: arrestato In manette per evasione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 27enne, per evasione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Amerigo Vespucci, hanno controllato il 27enne trovandolo in possesso di 29 involucri di cocaina/crack del peso di 5,7 grammi e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre gli operatori hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.