Maxi rogo e paura a Pianura: fiamme a ridosso del distributore e incubo diossina Incendio divampato in via Montagna Spaccata

Una densa e altissima colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza, dall'intera area dei Campi Flegrei fino alla periferia ovest della città, ha fatto scattare l'allarme generale nel pomeriggio. Un incendio di vaste dimensioni è divampato in via Provinciale Montagna Spaccata, la principale arteria di collegamento tra i quartieri di Pianura e Soccavo.

A far salire rapidamente la tensione è stata la posizione del rogo, propagatosi a pochissima distanza da un impianto di distribuzione di carburante e nei pressi del polo artigianale della zona. Per diversi minuti si sono vissuti momenti di forte apprensione tra i residenti e gli automobilisti in transito, nel timore che il fuoco potesse raggiungere le cisterne del distributore.

Oltre al rischio esplosione, a preoccupare l'intera comunità è la matrice dei materiali andati in fiamme. La nube densa e l'odore acuto avvertito dai passanti hanno subito sollevato il sospetto che il rogo possa aver coinvolto l'area dell'isola ecologica o accumuli di rifiuti ingombranti e speciali nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione verso le strutture sensibili, unitamente alle forze dell'ordine per mettere in sicurezza la viabilità e deviare il traffico. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per chiarire l'origine dell'incendio e le eventuali ricadute ambientali sulla zona.