Colpito alla spalla e rapinato del cellulare: arrestato un 53enne Momenti di terrore al corso Umberto I a Napoli

La polizia ha arrestato un 53enne, con precedenti, per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I falchi della squadra mobile, hanno notato una persona che, dopo aver colpito un uomo alla spalla, gli ha sottratto il cellulare dalla tasca.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà bloccato il 53enne, trovandolo in possesso del telefono appena sottratto. L'indagato alla fine è stato arrestato , mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.