Hojlund ancora a segno con la Danimarca: tre gol in quattro partite per lui! Rasmus Hojlund determinante per la Danimarca: un altro gol nella sfida contro il Galles

Inarrestabile Rasmus Hojlund con la maglia della Nazionale danese. Il centravanti del Napoli è andato a segno anche questa sera nella sfida di UEFA Nations League contro il Galles. La Danimarca ha vinto di misura per 0-1 con la firma di Hojlund dagli unidici metri: per l'attaccante centrale è il terzo gol in Nazionale nelle ultime quattro gare.

Da evidenziare, inoltre, che nella sfida casalinga d'andata contro il Galles venne assegnato autogol a Davies proprio su una conclusione di Rasmus Hojlund. Il centravanti quindi ha partecipato a ben quattro gol.

Hojlund decisivo in Nazionale: un altro gol contro il Galles

Sul risultato di 0-0 nella sfida di questa sera tra Galles e Danimarca, Rasmus Hojlund al '75 si incarica di battere il penalty assegnato dal direttore di gara, trasformandolo nel gol vittoria. Tre punti pesanti per la sua Nazionale che portano la firma del centravanti del Napoli.

Cinque le reti stagionali finora, considerando anche i due gol segnati in maglia azzurra, ma un rendimento con la Danimarca che rende Hojlund determinante per la sua Nazionale.