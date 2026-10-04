Napoli Futsal, prima vittoria in trasferta: è 1-5 nel derby contro il Benevento Super Turmena, poi il sigillo di Guitta: il Napoli cala la cinquina nel derby

Il Napoli trova la prima vittoria in trasferta del suo campionato nel derby con il Benevento, la terza in assoluto, e sale a quota 10 in classifica dietro alle battistrada L84 e Meta Catania. Al PalaTedeschi, dinanzi alle telecamere di Sky, il vantaggio è di Caruso. Già nei primi venti i partenopei la ribaltano con il bis di un implacabile Luis Turmena.

Nella seconda frazione l'1-3 di Bortoletto, l'autorete di Gui e l'1-5 finale di Guitta con i sanniti che avevano messo in campo il 5 vs 4. Venerdì al PalaVesuvio la super sfida proprio contro i campioni in carica, sempre sui canali di Sky.

Benevento 5-Napoli Futsal: il racconto della gara

Mister Angelini lascia fuori Bocao e l'acciaccato Pelezinho. Dal 1' Guitta, Perugino, Turmena, Arillo e Guilhermao. La prima chance è per i sanniti con Gui in transizione, attento il portiere brasiliano. Si fa vedere Arillo con la conclusione respinta da Montefalcone, anche Neves insidioso da posizione defilata. Piede perno di Guilhermao, calcia alto Turmena. Azioni su entrambi i fronti: Arillo se la ritrova a tu per tu, ma il portiere gli si oppone; dall'altra parte la volée di Pires e la splendida risposta in tuffo di Guitta. Nuova occasione per Bortoletto, poi a 12'16" un errore in avanzamento di Guitta fa scattare Volonnino: scambio vincente e goal di Caruso a porta sguarnita per l'1-0. La reazione con il tacco di Guilhermao per il piazzato di Perugino, su cui è ancora attento Montefalcone: conseguente corner e palla fuori per il tiro mortifero di Turmena all'angolino. Sfila tra una selva di gambe e si insacca per l'1-1 a 18'08". Passano 38" e il numero 17 si ripete: la sua classica ed inarrestabile finta, questa volta da posizione centrale con il destro mette dentro l'1-2. Squadre così negli spogliatoi.

Ad inizio ripresa la transizione di Caruso, a chiudere in scivolata sulla botta sicura è Salas. Turmena tenta di riprendere il secondo tempo così come aveva terminato il primo, il mancino finisce però di poco a lato. Ancora Caruso sull'altro fronte coglie il legno, successivamente Guilhermao non trova la il bersaglio grosso sul tracciante di capitan Perugino. Da due passi Bortoletto non riesce a correggere in rete per l'1-3, Montefalcone poi col riflesso chiude su Pauleta sul secondo palo. Ancora lui a sbarrare egregiamente la strada a Salas ed a Neves. Il goal arriva a 13'35: consueto corner di Salas, si inserisce Bortoletto per il tris azzurro. Il poker nasce sempre da un angolo con la palla dentro del solito Turmena e la deviazione di Gui (1-4). Scarpitti schiera così Volonnino come quinto di movimento, montante di uno scatenato Turmena a porta sguarnita. Guitta a sigillare il punteggio con l'1-5 definitivo.

Mister Angelini nel post partita: «Proviamo sempre a giocare in avanti»

«Questo Napoli è così - le parole di mister Angelini ai microfoni di Sky Sport -, con tantissime occasioni da rete ed eventualmente qualche goal subito in più. Proviamo sempre a giocare in avanti, lavoriamo comunque per trovare un giusto equilibrio ma tecnicamente sono troppo bravi e non li puoi frenare troppo. L84? Siamo ancora un cantiere aperto, in ogni caso i ragazzi si allenano forte e costantemente senza risparmiarsi, sono professionisti. Un fattore che può essere un'arma importante per poter far bene».