Piazza Enrico De Nicola a Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 45enne

La polizia ha arrestato un 45enne. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Enrico De Nicola, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato sia il 45enne, che è stato trovato in possesso di 10 euro, che l’acquirente, trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.