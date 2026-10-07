Ruba il cellulare a un turista su un treno della Circumvesuviana: arrestato L'intervento degli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia Ferroviaria

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 63enne per furto con destrezza. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, durante un servizio di scorta, hanno notato, presso la stazione di Pompei, un uomo che, approfittando dell’affollamento sulla banchina, si è posizionato alle spalle di un turista e, dopo averlo seguito a bordo di un treno Eav della linea Napoli-Sorrento, gli ha sfilato il telefono dalla tasca dei pantaloni.

Pochi istanti prima della chiusura delle porte, l’uomo è sceso dal convoglio nel tentativo di allontanarsi, ma è stato prontamente raggiunto dai poliziotti, che lo hanno bloccato e trovato in possesso del cellulare appena sottratto. L’indagato alla fine è stato arrestato mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.