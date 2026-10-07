Piazza Cavour a Napoli, nasconde droga in auto: scoperto e arrestato Arrestato un 34enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 34enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in piazza Cavour, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché l'uomo è stato trovato in possesso di 1260 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; all’interno del veicolo, invece, gli operatori hanno rinvenuto circa 540 grammi di marijuana.