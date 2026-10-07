Detenzione clandestina di armi e traffico di droga: due arresti Operazione della polizia di Torre del Greco

La polizia ha arrestato due persone, di cui un 37enne per detenzione di arma clandestina e un 23enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante la mattinata, i poliziotti del commissariato di Torre del Greco, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 37enne, dove hanno rinvenuto, nella camera da letto, una pistola semiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa.

Ancora, nel pomeriggio, gli agenti dello stessi commissariato hanno notato il 23enne che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un uomo giunto a bordo di uno scooter.

Gli operatori, hanno raggiunto e bloccato l’acquirente, trovandolo in possesso di un involucro di hashish appena acquistato.

Il 37enne invece, è stato rintracciato, pochi istanti dopo, presso la sua abitazione, dove sono state rinvenute 11 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 16 grammi, 2 involucri di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 30 euro.