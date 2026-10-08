Napoli: blitz nella piazza di spaccio del rione Traiano Carabinieri arrestano 29enne con pistola e Cie contraffatta

I due documenti contraffatti e la pistola con la matricola abrasa saranno sottoposti ai dovuti accertamenti. La merce sequestrata, infatti, può causare diversi danni a seconda del loro utilizzo.

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione abusiva d’arma da sparo e possesso di documenti falsi Adelchi un 29enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine.

Il blitz è avvenuto questa notte quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella piazza di spaccio di via Marco Aurelio dopo aver visto dei movimenti sospetti.

L’uomo, perquisito, viene trovato in possesso di 3.730 euro in banconote di piccolo taglio. Nelle tasche dell’uomo anche un pizzino con la contabilità dello spaccio.

La perquisizione viene estesa anche nell’abitazione del 29enne nel rione Traiano. Lì i militari hanno trovato altri 4.410 euro, una pistola calibro 6.35 e diverse munizioni. Trovati e sequestrati anche 3 Rolex di dubbia provenienza sui quali ci saranno i necessari approfondimenti. Sequestrate una patente di guida e una carta di identità elettronica contraffatte.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici mentre la Cie verrà analizzata per comprendere se al suo interno ci sia un microchip intestato ad un’altra persona ignara o compiacente.