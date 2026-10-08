Droga nel congelatore: il trucco di un pusher 24enne

Preservare la freschezza dello stupefacente e nasconderle da occhi indiscreti. Manette ai polsi di un 24enne marocchino già noto alle forze dell’ordine.
Durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri della stazione di Brusciano hanno rinvenuto 16 dosi di hashish e 10 di marijuana.
E ancora 3 bustine di cocaina e un involucro contenente crack sufficiente per una sola assunzione.
Parte della droga era occultata nel congelatore, altre dosi erano in una cassettiera della camera da letto.
L’uomo è finito in manette, dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. È ora ai domiciliari.