I genitori pensavano che si drogasse, non che spacciasse: arrestato a 16 anni

I genitori pensavano che si drogasse, non che spacciasse. 16enne in manette per droga, arrestato dai carabinieri 16 anni e 140 grammi di hashish in casa.
Quando i carabinieri di Pozzuoli sono entrati nella sua abitazione, il giovane ha lanciato verso il giardino un panetto di 100 grammi.
Altri 40 grammi erano nascosti nella sua camera, recuperati e sequestrati anche grazie al fiuto infallibile di un cane dell’unità cinofili di Sarno. Atterriti i genitori: sospettavano che il figlio si drogasse, non che potesse spacciare.
Il 16enne dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. È stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio.