Napoli, 16enne accoltellato alle spalle vicino piazza Dante Indaga la Polizia per chiarire dinamica e movente

Un'altra notte di violenza tra i vicoli del centro storico di Napoli. Un ragazzo di soli 16 anni è stato soccorso e medicato nella notte all'ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato ferito alla schiena da un'arma da taglio.

Secondo la ricostruzione fornita dallo stesso minorenne agli agenti della Polizia di Stato, l'aggressione sarebbe avvenuta in modo improvviso e fulmineo. Il giovane si trovava in uno dei vicoli situati nelle immediate vicinanze di piazza Dante, uno dei luoghi simbolo della movida cittadina, quando sarebbe stato sorpreso alle spalle da uno sconosciuto che lo ha colpito con un fendente prima di far perdere le proprie tracce.

Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Pignasecca, il sedicenne è stato preso in carico dai sanitari e catalogato come "codice giallo". Fortunatamente, la ferita riportata non ha interessato organi vitali e, dopo aver ricevuto le cure necessarie, il giovane è stato dimesso nel corso della mattinata.

Le indagini in corso

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti per verificare l'attendibilità del racconto della vittima e risalire all'identità dell'aggressore.Si stanno acquisendo le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona per ricostruire gli spostamenti del ragazzo e identificare eventuali sospetti. Gli agenti stanno ascoltando possibili presenti al momento dell'aggressione nei vicoli adiacenti alla piazza. Restano da chiarire le cause dell'episodio, valutando se si sia trattato di un tentativo di rapina finito male, di una lite improvvisa o di un'aggressione maturata in contesti legati alle dinamiche giovanili del centro storico.